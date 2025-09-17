Заборона керувати авто - коли ТЦК може досягти такого рішення у справі проти ухилянта

Співробітник ТЦК оформлює документи. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин ухиляється від виконання свого військового обов’язку, він може підпасти під санкції ТЦК. Однією із таких санкцій є обмеження права керувати транспортним засобом.

Про це йдеться у законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

Без права керувати автомобілем

Після змін у законодавстві територіальні центри комплектування отримали право накладати певні санкції на тих громадян, які ухиляються від мобілізації.

Серед цих санкцій — позбавлення права керувати будь-яким транспортним засобом.

Для цього очільник ТЦК, зафіксувавши факт порушення правил мобілізації чи військового обліку, повинен звернутися до поліції із проханням затримати і доставити цього громадянина.

Коли санкція ТЦК набуває чинності

Якщо поліція згодом повідомить про те, що це неможливо зробити, територіальний центр комплектування протягом п’яти днів має надіслати громадянину рекомендований лист із вимогою про виконання обов’язку.

Якщо той за 10 днів жодним чином не відреагує, ТЦК отримує право звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом.

Це обмеження може діяти до виконання вимоги ТЦК чи до відкликання такої вимоги.

