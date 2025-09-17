Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Позов ТЦК проти ухилянта — коли заборонять керувати автівкою

Позов ТЦК проти ухилянта — коли заборонять керувати автівкою

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 00:30
Заборона керувати авто - коли ТЦК може досягти такого рішення у справі проти ухилянта
Співробітник ТЦК оформлює документи. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин ухиляється від виконання свого військового обов’язку, він може підпасти під санкції ТЦК. Однією із таких санкцій є обмеження права керувати транспортним засобом.

Про це йдеться у законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

Реклама
Читайте також:

Без права керувати автомобілем

Після змін у законодавстві територіальні центри комплектування отримали право накладати певні санкції на тих громадян, які ухиляються від мобілізації.

Серед цих санкцій — позбавлення права керувати будь-яким транспортним засобом.

Для цього очільник ТЦК, зафіксувавши факт порушення правил мобілізації чи військового обліку, повинен звернутися до поліції із проханням затримати і доставити цього громадянина.

Коли санкція ТЦК набуває чинності

Якщо поліція згодом повідомить про те, що це неможливо зробити, територіальний центр комплектування протягом п’яти днів має надіслати громадянину рекомендований лист із вимогою про виконання обов’язку.

Якщо той за 10 днів жодним чином не відреагує, ТЦК отримує право звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом.

Це обмеження може діяти до виконання вимоги ТЦК чи до відкликання такої вимоги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ухилянтів штрафуватимуть через "Резерв+" дистанційно.

Додамо, ми повідомляли про те, яке майно можуть відібрати у ухилянтів, а яке є захищеним законом.

суд мобілізація автомобіль ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації