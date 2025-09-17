Запрет управлять авто - когда ТЦК может достичь такого решения в деле против уклониста

Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин уклоняется от выполнения своего воинского долга, он может подпасть под санкции ТЦК. Одной из таких санкций является ограничение права управлять транспортным средством.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой в 2024 году.

Без права управлять автомобилем

После изменений в законодательстве территориальные центры комплектования получили право накладывать определенные санкции на тех граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Среди этих санкций — лишение права управлять любым транспортным средством.

Для этого глава ТЦК, зафиксировав факт нарушения правил мобилизации или воинского учета, должен обратиться в полицию с просьбой задержать и доставить этого гражданина.

Когда санкция ТЦК вступает в силу

Если полиция впоследствии сообщит о том, что это невозможно сделать, территориальный центр комплектования в течение пяти дней должен направить гражданину заказное письмо с требованием о выполнении обязанности.

Если тот за 10 дней никак не отреагирует, ТЦК получает право обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством.

Это ограничение может действовать до выполнения требования ТЦК или до отзыва такого требования.

