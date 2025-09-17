Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Иск ТЦК против уклониста — когда запретят управлять автомобилем

Иск ТЦК против уклониста — когда запретят управлять автомобилем

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 00:30
Запрет управлять авто - когда ТЦК может достичь такого решения в деле против уклониста
Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин уклоняется от выполнения своего воинского долга, он может подпасть под санкции ТЦК. Одной из таких санкций является ограничение права управлять транспортным средством.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой в 2024 году.

Реклама
Читайте также:

Без права управлять автомобилем

После изменений в законодательстве территориальные центры комплектования получили право накладывать определенные санкции на тех граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Среди этих санкций — лишение права управлять любым транспортным средством.

Для этого глава ТЦК, зафиксировав факт нарушения правил мобилизации или воинского учета, должен обратиться в полицию с просьбой задержать и доставить этого гражданина.

Когда санкция ТЦК вступает в силу

Если полиция впоследствии сообщит о том, что это невозможно сделать, территориальный центр комплектования в течение пяти дней должен направить гражданину заказное письмо с требованием о выполнении обязанности.

Если тот за 10 дней никак не отреагирует, ТЦК получает право обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством.

Это ограничение может действовать до выполнения требования ТЦК или до отзыва такого требования.

Напомним, мы ранее писали о том, что уклонистов будут штрафовать через "Резерв+" дистанционно.

Добавим, мы сообщали о том, какое имущество могут отобрать у уклонистов, а какое является защищенным законом.

суд мобилизация автомобиль ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации