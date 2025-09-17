Запрет управлять авто - когда ТЦК может достичь такого решения в деле против уклониста

Иск ТЦК против уклониста — когда запретят управлять автомобилем
Если военнообязанный гражданин уклоняется от выполнения своего воинского долга, он может подпасть под санкции ТЦК. Одной из таких санкций является ограничение права управлять транспортным средством.
Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой в 2024 году.
Без права управлять автомобилем
После изменений в законодательстве территориальные центры комплектования получили право накладывать определенные санкции на тех граждан, которые уклоняются от мобилизации.
Среди этих санкций — лишение права управлять любым транспортным средством.
Для этого глава ТЦК, зафиксировав факт нарушения правил мобилизации или воинского учета, должен обратиться в полицию с просьбой задержать и доставить этого гражданина.
Когда санкция ТЦК вступает в силу
Если полиция впоследствии сообщит о том, что это невозможно сделать, территориальный центр комплектования в течение пяти дней должен направить гражданину заказное письмо с требованием о выполнении обязанности.
Если тот за 10 дней никак не отреагирует, ТЦК получает право обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством.
Это ограничение может действовать до выполнения требования ТЦК или до отзыва такого требования.
