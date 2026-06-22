Повторний розшук ТЦК за те ж порушення: юрист пояснив, що робити

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: кадр із відео

Олександр Коваленко Редактор

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушника військового обліку у розшук. Але це можна зробити лише один раз. Двічі за одне й те ж порушення оголошувати розшук ТЦК не має права.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи та розшук ТЦК

Порушення військового обліку є адміністративним правопорушенням. Відповідно, до порушників військового обліку застосовуються адміністративні санкції.

Першою з таких санкцій є адміністративне стягнення, тобто штраф. Якщо громадянин не сплатить вчасно штраф, то проти нього буде застосована наступна санкція.

Це оголошення громадянина у розшук. Цей розшук є адміністративним, а не кримінальним, тож він має термін чинності, після якого має бути анульований.

Незаконні дії ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук територіальним центром комплектування. Чоловік розповів, що сплатив штраф через "Резерв+", але невдовзі у застосунку з’явився новий розшук.

Громадянин наголосив, що новий розшук, судячи з інформації у "Резерв+", був оголошений за те саме правопорушення. Чоловік поцікавився, чи законний такий крок з боку ТЦК.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, підкреслив: "Якщо Вас двічі оголосили в розшук за одне і те ж правопорушення, то це незаконно. У Вас є два варіанти дій: знову визнати правопорушення та сподіватись, що розшук знімуть на довший час, за який Ви встигнете забронюватись, або оскаржувати розшук в судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як зняти розшук ТЦК через застосунок "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.