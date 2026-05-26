Повторний розшук при інвалідності: ТЦК має право затримати

Перевірка інформації щодо можливого розшуку громадянина. Фото: NV

Оголошення в розшук стосується порушення правил військового обліку. Порушення ж не залежать від можливої інвалідності й навіть оформленої відстрочки від мобілізації. Тож оголошеного у розшук громадянина з інвалідністю група оповіщення ТЦК має законне право затримати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повторний розшук від ТЦК

Розшук порушника правил військового обліку є законною санкцією територіального центру комплектування. В розшук громадянина зазвичай оголошують після того, як він не сплатив штраф.

При цьому громадянин має право знятися з розшуку. Це можна зробити, сплативши штраф, причому у деяких випадках навіть із 50%-вою знижкою.

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук. Після того чоловік оформив інвалідність і зняв розшук, але знову отримав повідомлення про розшук за неявку за повісткою. Громадянин поцікавився, чи має право група оповіщення ТЦК затримати його.

Читайте також:

ТЦК може затримати особу з інвалідністю

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що відстрочка і розшук ТЦК можуть бути не пов’язані між собою. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Те, що Ви отримали статус інваліда й на цій підставі отримали відстрочку, зовсім не означає що можна не з'являтися до ТЦК у разі отримання повістки".

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив: "На жаль, Ви не можете спокійно пересуватись містом, адже якщо Ви натрапите на ТЦК, Вас можуть затримати та доставити до найближчого ТЦК. Це буде тривати поки ТЦК не знімуть статус про порушення в "Резерв+" або не складуть протокол".

Айвазян продовжив, пояснивши алгоритм подальших дій: "Якщо Ви стверджуєте, що насправді повістку не отримували, зверніться до ТЦК із запитом. В запиті просіть вказати дату направлення повістки, поштовий трек-код та причину виклику до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Для цього потрібно увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ "Штрафи онлайн" і подати заявку про визнання порушення. Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів. Якщо порушення підтвердиться, користувачу надсилають відповідну постанову.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібні військові документи у випадку госпіталізації особи у розшуку ТЦК.

Екстрена госпіталізація громадянина є його правом, записаним у Конституцію. При цьому не має значення, перебуває така особа у розшуку ТЦК чи ні. Лікарі не повинні перевіряти військово-облікові документи чи інформувати поліцію.