Повторный розыск при инвалидности: ТЦК имеет право задержать

Проверка информации о возможном розыске гражданина. Фото: NV

Объявление в розыск касается нарушения правил воинского учета. Нарушения же не зависят от возможной инвалидности и даже оформленной отсрочки от мобилизации. Поэтому объявленного в розыск гражданина с инвалидностью группа оповещения ТЦК имеет законное право задержать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повторный розыск от ТЦК

Розыск нарушителя правил воинского учета является законной санкцией территориального центра комплектования. В розыск гражданина обычно объявляют после того, как он не оплатил штраф.

При этом гражданин имеет право сняться с розыска. Это можно сделать, оплатив штраф, причем в некоторых случаях даже с 50%-ной скидкой.

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск. После того мужчина оформил инвалидность и снял розыск, но снова получил сообщение о розыске за неявку по повестке. Гражданин поинтересовался, имеет ли право группа оповещения ТЦК задержать его.

Читайте также:

ТЦК может задержать лицо с инвалидностью

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что отсрочка и розыск ТЦК могут быть не связаны между собой. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "То, что Вы получили статус инвалида и на этом основании получили отсрочку, вовсе не означает, что можно не являться в ТЦК в случае получения повестки".

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул: "К сожалению, Вы не можете спокойно передвигаться по городу, ведь если Вы наткнетесь на ТЦК, Вас могут задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это будет продолжаться пока ТЦК не снимут статус о нарушении в "Резерв+" или не составят протокол".

Айвазян продолжил, объяснив алгоритм дальнейших действий: "Если Вы утверждаете, что на самом деле повестку не получали, обратитесь в ТЦК с запросом. В запросе просите указать дату направления повестки, почтовый трек-код и причину вызова в ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через "Резерв+".

Для этого нужно войти в приложение, авторизоваться, открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявку о признании нарушения. После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней. Если нарушение подтвердится, пользователю присылают соответствующее постановление.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужны ли военные документы в случае госпитализации лица в розыске ТЦК.

Экстренная госпитализация гражданина является его правом, записанным в Конституцию. При этом не имеет значения, находится такое лицо в розыске ТЦК или нет. Врачи не должны проверять военно-учетные документы или информировать полицию.