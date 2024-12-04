Повторні штрафи від ТЦК, якщо не отримав повістку поштою — що робити та як оскаржити

Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси
Територіальні центри комплектування (ТЦК) мають право надсилати повістки повторно, навіть після накладення штрафу за попередню неявку. У разі ігнорування нових викликів може бути винесено ще один штраф, а особу оголошено в розшук. Проте є обов'язковий порядок дій, яких мають дотриматися працівники ТЦК.
Про це повідомив юрист Владислав Дерій.
Які права має громадянин, на якого наклали штраф від ТЦК
Згідно зі ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:
- знайомитися з матеріалами справи;
- подавати пояснення та докази;
- користуватися юридичною допомогою адвоката;
- виступати рідною мовою або користуватися перекладачем;
- оскаржувати постанову.
Коли штраф від ТЦК можна оскаржувати
Юрист зазначив, що розгляд адміністративної справи має відбуватися в присутності особи, яку притягають до відповідальності. Якщо ж особу не було належним чином повідомлено про місце й час розгляду справи, рішення про накладення штрафу може бути визнано порушенням її прав. У такому випадку дії ТЦК можна оскаржити в суді.
"Звичайно, якщо ви не з'явилися за повісткою перший раз, вас можуть викликати другою повісткою повторно. Також можуть притягнути до адмінвідповідальності за неявку в обох випадках. Це не буде порушенням закону з боку ТЦК", — додав юрист Юрій Айвазян.
Нагадаємо, в Україні громадяни стали частіше отримувати повістки нового зразка, і скоро їх стане ще більше.
Також ми пояснювали, яку інформацію не можуть запитувати працівники ТЦК, оскільки вона є конфіденційною.
Читайте Новини.LIVE!