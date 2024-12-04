Повторні штрафи від ТЦК, якщо не отримав повістку поштою — що робити та як оскаржити

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Територіальні центри комплектування (ТЦК) мають право надсилати повістки повторно, навіть після накладення штрафу за попередню неявку. У разі ігнорування нових викликів може бути винесено ще один штраф, а особу оголошено в розшук. Проте є обов'язковий порядок дій, яких мають дотриматися працівники ТЦК.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій.

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Згідно зі ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

знайомитися з матеріалами справи;

подавати пояснення та докази;

користуватися юридичною допомогою адвоката;

виступати рідною мовою або користуватися перекладачем;

оскаржувати постанову.

Коли штраф від ТЦК можна оскаржувати

Юрист зазначив, що розгляд адміністративної справи має відбуватися в присутності особи, яку притягають до відповідальності. Якщо ж особу не було належним чином повідомлено про місце й час розгляду справи, рішення про накладення штрафу може бути визнано порушенням її прав. У такому випадку дії ТЦК можна оскаржити в суді.

"Звичайно, якщо ви не з'явилися за повісткою перший раз, вас можуть викликати другою повісткою повторно. Також можуть притягнути до адмінвідповідальності за неявку в обох випадках. Це не буде порушенням закону з боку ТЦК", — додав юрист Юрій Айвазян.

Нагадаємо, в Україні громадяни стали частіше отримувати повістки нового зразка, і скоро їх стане ще більше.

Також ми пояснювали, яку інформацію не можуть запитувати працівники ТЦК, оскільки вона є конфіденційною.