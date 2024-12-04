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Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

4 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторные штрафы от ТЦК, если не получил повестку по почте — что делать и как обжаловать
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право отправлять повестки повторно, даже после наложения штрафа за предварительную неявку. В случае игнорирования новых вызовов может быть вынесен еще один штраф, а лицо объявлено в розыск. Однако есть обязательный порядок действий, которые должны соблюдать работники ТЦК.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

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Согласно ст. 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право:

  • знакомиться с материалами дела;
  • подавать объяснения и доказательства;
  • пользоваться юридической помощью адвоката;
  • выступать на родном языке или пользоваться переводчиком;
  • оспаривать постановление.

Когда штраф от ТЦК можно обжаловать

Юрист отметил, что рассмотрение административного дела должно происходить в присутствии лица, привлекаемого к ответственности. Если же лицо не было должным образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела, решение о наложении штрафа может быть признано нарушением его прав. В этом случае действия ТЦК можно обжаловать в суде.

"Конечно, если вы не явились за повесткой в первый раз, вас могут вызвать второй повесткой повторно. Также могут привлечь к админответственности за неявку в обоих случаях. Это не будет нарушением закона со стороны ТЦК", — добавил юрист Юрий Айвазян.

Напомним, в Украине граждане стали чаще получать повестки нового образца, и скоро их станет еще больше.

Также мы объясняли, какую информацию не могут спрашивать работники ТЦК, поскольку она конфиденциальна.

Укрпошта штрафы повестки ТЦК и СП боевая повестка

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