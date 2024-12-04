Повторные штрафы от ТЦК, если не получил повестку по почте — что делать и как обжаловать

Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы
Территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право отправлять повестки повторно, даже после наложения штрафа за предварительную неявку. В случае игнорирования новых вызовов может быть вынесен еще один штраф, а лицо объявлено в розыск. Однако есть обязательный порядок действий, которые должны соблюдать работники ТЦК.
Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.
Какие права имеет гражданин, на которого наложили штраф от ТЦК
Согласно ст. 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право:
- знакомиться с материалами дела;
- подавать объяснения и доказательства;
- пользоваться юридической помощью адвоката;
- выступать на родном языке или пользоваться переводчиком;
- оспаривать постановление.
Когда штраф от ТЦК можно обжаловать
Юрист отметил, что рассмотрение административного дела должно происходить в присутствии лица, привлекаемого к ответственности. Если же лицо не было должным образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела, решение о наложении штрафа может быть признано нарушением его прав. В этом случае действия ТЦК можно обжаловать в суде.
"Конечно, если вы не явились за повесткой в первый раз, вас могут вызвать второй повесткой повторно. Также могут привлечь к админответственности за неявку в обоих случаях. Это не будет нарушением закона со стороны ТЦК", — добавил юрист Юрий Айвазян.
Напомним, в Украине граждане стали чаще получать повестки нового образца, и скоро их станет еще больше.
Также мы объясняли, какую информацию не могут спрашивать работники ТЦК, поскольку она конфиденциальна.
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