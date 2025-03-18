Звільнення із ЗСУ за станом здоровʼя - чи може ТЦК послати на повторну ВЛК

Військово-лікарська комісія, яку проходить військовий. Фото: inseinin.com.ua

Українські військові, які були звільнені з лав Збройних сил України, формально мають пройти у ТЦК під час взяття на військовий облік повторну ВЛК. Але фактично ситуація відрізняється.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з армії — зокрема, за станом здоровʼя.

Юристи наголосили, що таке рішення, про звільнення військового, ухвалюється за рішенням військово-лікарської комісії.

До фахівців звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно буде такому звільненому із ЗСУ військовому проходити у ТЦК повторну військово-лікарську комісію.

Формально повторну ВЛК треба пройти

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що формально територіальні центри комплектування мають таке право.

"Так, дійсно такий пункт є в наявності у Наказі МОУ №402", — підкреслив юрист.

Разом з тим Айвазян наголосив, що на практиці він ще не зустрічав виконання цього пункту на практиці.

Тож, зазначив адвокат, ТЦК може і не вимагати проведення повторної військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самостійно йти на повторну військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, яким категоріям громадян не потрібно проходити повторну ВЛК.