Звільнення із ЗСУ за станом здоровʼя - чи може ТЦК послати на повторну ВЛК

Повторна ВЛК після звільнення — чи має право ТЦК
Українські військові, які були звільнені з лав Збройних сил України, формально мають пройти у ТЦК під час взяття на військовий облік повторну ВЛК. Але фактично ситуація відрізняється.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК після звільнення із ЗСУ
Військовослужбовці, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право на звільнення з армії — зокрема, за станом здоровʼя.
Юристи наголосили, що таке рішення, про звільнення військового, ухвалюється за рішенням військово-лікарської комісії.
До фахівців звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно буде такому звільненому із ЗСУ військовому проходити у ТЦК повторну військово-лікарську комісію.
Формально повторну ВЛК треба пройти
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що формально територіальні центри комплектування мають таке право.
"Так, дійсно такий пункт є в наявності у Наказі МОУ №402", — підкреслив юрист.
Разом з тим Айвазян наголосив, що на практиці він ще не зустрічав виконання цього пункту на практиці.
Тож, зазначив адвокат, ТЦК може і не вимагати проведення повторної військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самостійно йти на повторну військово-лікарську комісію.
Додамо, ми повідомляли про те, яким категоріям громадян не потрібно проходити повторну ВЛК.
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