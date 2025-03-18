Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья - может ли ТЦК послать на повторную ВВК

Военно-врачебная комиссия, которую проходит военный. Фото: inseinin.com.ua

Украинские военные, которые были уволены из рядов Вооруженных сил Украины, формально должны пройти в ТЦК при постановке на воинский учет повторную ВВК. Но фактически ситуация отличается.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК после увольнения из ВСУ

Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение из армии — в частности, по состоянию здоровья.

Юристы отметили, что такое решение об увольнении военного, принимается по решению военно-врачебной комиссии.

К специалистам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли будет такому уволенному из ВСУ военному проходить в ТЦК повторную военно-врачебную комиссию.

Формально повторную ВВК надо пройти

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что формально территориальные центры комплектования имеют такое право.

"Да, действительно такой пункт есть в наличии в Приказе МОУ №402", — подчеркнул юрист.

Вместе с тем Айвазян отметил, что на практике он еще не встречал выполнения этого пункта на практике.

Поэтому, отметил адвокат, ТЦК может и не требовать проведения повторной военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане самостоятельно идти на повторную военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, каким категориям граждан не нужно проходить повторную ВВК.