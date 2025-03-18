Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья - может ли ТЦК послать на повторную ВВК

Повторная ВВК после увольнения — имеет ли право ТЦК
Украинские военные, которые были уволены из рядов Вооруженных сил Украины, формально должны пройти в ТЦК при постановке на воинский учет повторную ВВК. Но фактически ситуация отличается.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ВВК после увольнения из ВСУ
Военнослужащие, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение из армии — в частности, по состоянию здоровья.
Юристы отметили, что такое решение об увольнении военного, принимается по решению военно-врачебной комиссии.
К специалистам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли будет такому уволенному из ВСУ военному проходить в ТЦК повторную военно-врачебную комиссию.
Формально повторную ВВК надо пройти
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что формально территориальные центры комплектования имеют такое право.
"Да, действительно такой пункт есть в наличии в Приказе МОУ №402", — подчеркнул юрист.
Вместе с тем Айвазян отметил, что на практике он еще не встречал выполнения этого пункта на практике.
Поэтому, отметил адвокат, ТЦК может и не требовать проведения повторной военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане самостоятельно идти на повторную военно-врачебную комиссию.
Добавим, мы сообщали о том, каким категориям граждан не нужно проходить повторную ВВК.
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