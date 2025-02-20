Повторна військово-лікарська комісія - хто назначає дату чи має право ТЦК

Військово-лікарська комісія. Фото: "НикВести"

Військовозобов’язаний громадянин, який мав статус обмеженого придатного до військової служби, не має право обирати дату повторної ВЛК. Якщо йому надійшла повістка від ТЦК на конкретну дату, громадянин повинен в цю дату з’явитися на військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із бажанням обмежено придатного громадянина самостійно обрати дату для проходження повторної військово-лікарської комісії, попри те, що йому надійшла повістка на конкретний день, пояснив, що така ситуація є неможливою.

"Особі не надано права обирати, коли саме вона може пройти переогляд", — підкреслив юрист.

Відповідальність за неявку на повторну ВЛК

Юрій Айвазян зазначив, що у такій ситуації, отримавши повістку на конкретну дату, обмежено придатний громадянин має обов’язково прийти в ТЦК на комісію, навіть якщо закон говорить про те, що крайньою датою є 4 червня.

"Інакше така особа буде подана у розшук та притягнута до адміністративної відповідальності", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають проходити повторну ВЛК обмежено придатні громадяни, які є студентами і мають відстрочку.