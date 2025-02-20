Повторная военно-врачебная комиссия - кто назначает дату имеет ли право ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "НикВести"

Военнообязанный гражданин, который имел статус ограниченно годного к военной службе, не имеет право выбирать дату повторной ВВК. Если ему поступила повестка от ТЦК на конкретную дату, гражданин должен в эту дату явиться на военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Можно ли выбрать дату повторной ВВК

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с желанием ограниченно годного гражданина самостоятельно выбрать дату для прохождения повторной военно-врачебной комиссии, несмотря на то, что ему поступила повестка на конкретный день, объяснил, что такая ситуация невозможна.

"Лицу не предоставлено право выбирать, когда именно оно может пройти переосвидетельствование", — подчеркнул юрист.

Ответственность за неявку на повторную ВВК

Юрий Айвазян отметил, что в такой ситуации, получив повестку на конкретную дату, ограниченно годный гражданин должен обязательно прийти в ТЦК на комиссию, даже если закон говорит о том, что крайней датой является 4 июня.

"Иначе такое лицо будет подано в розыск и привлечено к административной ответственности", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли граждане сами идти в ТЦК на повторную ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, должны ли проходить повторную ВВК ограниченно годные граждане, которые являются студентами и имеют отсрочку.