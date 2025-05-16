Повторна повістка від ТЦК - чи потрібно повторно уточнювати дані

Вручення повістки військовозобов’язаному громадянину. Фото: "Поради юриста"

Територіальний центр комплектування має право направити громадянину повторну повістку на уточнення військово-облікових даних. Ігнорування такої повістки може обернутися штрафом від ТЦК або ж судовим позовом з боку самого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повторна повістка — чи можливо це

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у ТЦК до нього з’явилися претензії попри те, що усі військово-облікові дані у нього є актуальними.

Громадянин поцікавився, чи може ТЦК надіслати йому повторну повістку на уточнення даних, і чим обернеться ігнорування такої повістки.

"Взагалі можуть. Щодо доцільності надсилання такої повістки за умови того, що Ваші дані не змінювались, то це питання Ви можете підняти у позовній заяві", — підкреслив у відповіді на питання громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Наслідки ігнорування повторної повістки

Юрист пояснив, що робити громадянину, якщо він проігнорував цю повістку.

За словами Айвазяна, тут є рівно два варіанти. Перший – це сплатити штраф оплатити після того, як керівник ТЦК виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та наклав стягнення.

"Або ж, у разі Вашої незгоди із рішенням прийнятим керівником ТЦК, Ви маєте право звернутись до суду із позовною заявою про скасування постанови", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК за повісткою на уточнення даних, якщо щойно пройшов військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, які дані повинна містити законна повістка від ТЦК.