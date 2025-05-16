Повторная повестка от ТЦК - нужно ли повторно уточнять данные

Вручение повестки военнообязанному гражданину. Фото: "Поради юриста"

Территориальный центр комплектования имеет право направить гражданину повторную повестку на уточнение военно-учетных данных. Игнорирование такой повестки может обернуться штрафом от ТЦК или же судебным иском со стороны самого гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повторная повестка — возможно ли это

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что в ТЦК к нему появились претензии несмотря на то, что все военно-учетные данные у него актуальны.

Гражданин поинтересовался, может ли ТЦК прислать ему повторную повестку на уточнение данных, и чем обернется игнорирование такой повестки.

"Вообще могут. О целесообразности направления такой повестки при условии того, что Ваши данные не менялись, то этот вопрос Вы можете поднять в исковом заявлении", — подчеркнул в ответе на вопрос гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Последствия игнорирования повторной повестки

Юрист объяснил, что делать гражданину, если он проигнорировал эту повестку.

По словам Айвазяна, здесь есть ровно два варианта. Первый — это оплатить штраф оплатить после того, как руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к административной ответственности и наложил взыскание.

"Или же, в случае Вашего несогласия с решением принятым руководителем ТЦК, Вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением об отмене постановления", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК по повестке на уточнение данных, если только что прошел военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные должна содержать законная повестка от ТЦК.