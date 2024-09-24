Коли повістки може вручати голова ОСББ - деталі

Вручення повістки. Фото: usionline.com

Право виписувати повістки мають лише територіальні центри комплектування. А от вручати повістки можуть різні чиновники та організації, зокрема і голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

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Повістки для військовозобов’язаних громадян має право виписувати лише територіальний центр комплектування.

Жодна інша організація не має права складати цей військовий документ. Та вручати повістки можуть не тільки представники ТЦК. Юристка пояснила, чи законною є ситуація, коли повістку вручає інша організація.

Чи можуть вручати повістки не співробітники ТЦК

Катерина Аніщенко наголосила, що такі дії є цілком законними — територіальний центр комплектування має право уповноважувати інші організації вручати повістки.

Йдеться про:

представників органів місцевої влади;

представників місцевого самоврядування;

голів ОСББ;

голів житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, без якого документу процес вручення повістки буде вважатися незаконним.

Додамо, ми повідомляли, чи законно ігнорувати повістку, вручену не представниками ТЦК.