Когда повестки может вручать глава ОСМД – детали

Вручение повестки. Фото: usionline.com

Право выписывать повестки имеют только территориальные центры комплектования. А вот вручать повестки могут разные чиновники и организации, в том числе и главы объединений совладельцев многоквартирных домов.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

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Кто выписывает повестки

Повестки для военнообязанных граждан вправе выписывать только территориальный центр комплектования.

Никакая другая организация не имеет права составлять этот военный документ. Но вручать повестки могут не только представители ТЦК. Юристка объяснила, законна ли ситуация, когда повестку вручает другая организация.

Могут ли вручать повестки не сотрудники ТЦК

Екатерина Анищенко подчеркнула, что такие действия вполне законны — территориальный центр комплектования имеет право уполномочивать другие организации вручать повестки.

Речь идет о:

представителях органов местной власти;

представителях местного самоуправления;

главах ОСМД;

председателей жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Напомним, ранее мы уже писали о том, без какого-либо документа процесс вручения повестки будет считаться незаконным.

Добавим, мы сообщали, законно ли игнорировать повестку, врученную не представителями ТЦК.