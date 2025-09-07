Повістка від ТЦК - чи законною є повістка, надіслана за місцем реєстрації

Отримання кореспонденції на пошті. Фото: Depositphotos

Якщо територіальний центр комплектування надсилає повістку поштою на адресу реєстрації, але військовозобов’язаний громадянин вказав у персональних даних актуальну адресу фактичного проживання, така повістка не є законно врученою. Її припис можна ігнорувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Законність повістки ТЦК

Повістки від ТЦК є одним із основних елементів оповіщення військовозобов’язаного населення під час загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, якому повістка надійшла на адресу реєстрації, хоча він раніше повідомляв ТЦК про адресу, за якою фактично проживає, і вона відображалася у застосунку "Резерв+".

Чоловік поцікавився, чи вважається така повістка законною.

"Враховуючи норми пункту 41 Постанови КМУ №560, не вважається", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Чому повістки надсилаються не за актуальною адресою

Разом з тим, додав юрист, такі повістки зараз надсилаються територіальними центрами комплектування.

Айвазян пояснив, чому так відбувається.

"Це не питання для ТЦК, відповідь завжди одна й та ж — повістки формуються за допомогою Реєстру та надсилаються за адресою реєстрації", — підкреслив адвокат.

Але такі повістки можна оскаржити як неправомірні.

