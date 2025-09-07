Повестка от ТЦК - законна ли повестка, присланная по месту регистрации

Получение корреспонденции на почте. Фото: Depositphotos

Если территориальный центр комплектования направляет повестку по почте на адрес регистрации, но военнообязанный гражданин указал в персональных данных актуальный адрес фактического проживания, такая повестка не является законно врученной. Ее предписание можно игнорировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Законность повестки ТЦК

Повестки от ТЦК являются одним из основных элементов оповещения военнообязанного населения во время всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, которому повестка поступила на адрес регистрации, хотя он ранее сообщал ТЦК об адресе, по которому фактически проживает, и он отображался в приложении "Резерв+".

Мужчина поинтересовался, считается ли такая повестка законной.

"Учитывая нормы пункта 41 Постановления КМУ №560, не считается", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Почему повестки направляются не по актуальному адресу

Вместе с тем, добавил юрист, такие повестки сейчас направляются территориальными центрами комплектования.

Айвазян объяснил, почему так происходит.

"Это не вопрос для ТЦК, ответ всегда один и тот же — повестки формируются с помощью Реестра и направляются по адресу регистрации", — подчеркнул адвокат.

Но такие повестки можно обжаловать как неправомерные.

