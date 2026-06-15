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Головна ТЦК Повістка під час лікарняного: на візит в ТЦК є тиждень після виписки

Повістка під час лікарняного: на візит в ТЦК є тиждень після виписки

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 23:13
Повістка під час лікарняного: на візит в ТЦК є тиждень після одужання
Громадянин в ТЦК. Фото: Звягельський РТЦК

Якщо громадянин отримав повістку, перебуваючи на лікарняному, він має право відкласти свій візит до ТЦК. Але повне ігнорування повістки може обернутися оголошенням громадянина у розшук. Тому протягом семи днів після закриття лікарняного громадянин мусить відвідати ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки і мобілізація

Основним інструментом мобілізації в Україні є повістки. Законодавство визначає кілька видів повісток.

Це можуть бути повістки, якими громадянина викликають  до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Також повістку можуть вручити для того, аби громадянин пройшов військово-лікарську комісію.

Існує ще й особливий вид повістки, мобілізаційне розпорядження. Ця повістка, яку ще називають бойовою, вручається громадянину після ВЛК для завершення процесу мобілізації.

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Після лікарняного потрібно йти в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку. Чоловік зазначив, що за день до отримання повістки він опинився на лікарняному.

Громадянин поцікавився, що йому робити з повісткою у такій ситуації. Чи можна, зокрема, її проігнорувати, зважаючи на лікарнян6ий.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що повністю проігнорувати повістку не вийде, але можна на законних підставах відкласти візит. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо Ви не хочете, щоб Вас оголосили в розшук, то Вам потрібно з’явитися до ТЦК протягом 7 днів після закінчення лікарняного".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повістки від міськради не можна ігнорувати, бо можуть покарати адмінстягненням.

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що українцям потрібно перевірити під час вручення повістки на вулиці.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких повістки залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних громадян. Цей документ можна отримати у будь-якому громадському місці, за адресою проживання або навіть на роботі. Хай там як, а він повинен бути оформлений відповідно до закону. 

лікарняні повістки ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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