Повестка во время больничного: на посещение ТЦК отводится неделя после выздоровления

Гражданин в ТЦК. Фото: Звягельский РТЦК

Если гражданин получил повестку, находясь на больничном, он имеет право отложить посещение ТЦК. Однако полное игнорирование повестки может привести к тому, что гражданин будет объявлен в розыск. Поэтому в течение семи дней после закрытия больничного гражданин должен посетить ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки и мобилизация

Основным инструментом мобилизации в Украине являются повестки. Законодательство определяет несколько видов повесток.

Это могут быть повестки, которыми гражданина вызывают в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Также повестку могут вручить для того, чтобы гражданин прошел военно-врачебную комиссию.

Существует еще и особый вид повестки, мобилизационное распоряжение. Эта повестка, которую еще называют боевой, вручается гражданину после ВЛК для завершения процесса мобилизации.

Читайте также:

После больничного нужно идти в ТЦК

К юристам обратился гражданин, получивший повестку. Мужчина отметил, что за день до получения повестки он оказался на больничном.

Гражданин поинтересовался, что ему делать с повесткой в такой ситуации. Можно ли, в частности, ее проигнорировать, учитывая больничный.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что полностью проигнорировать повестку не получится, но можно на законных основаниях отложить визит. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если Вы не хотите, чтобы Вас объявили в розыск, то Вам нужно явиться в ТЦК в течение 7 дней после окончания больничного".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что повестки от горсовета нельзя игнорировать, так как за это могут наложить административное взыскание.

Городские и сельские советы имеют право направлять военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же законную силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, так как можно попасть в розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что украинцам нужно проверить при вручении повестки на улице.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых повестки остаются основным способом оповещения военнообязанных граждан. Этот документ можно получить в любом общественном месте, по адресу проживания или даже на работе. Как бы то ни было, он должен быть оформлен в соответствии с законом.