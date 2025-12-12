Повідомлення з ТЦК на підприємство - чи має працівник відвідати ТЦК

Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Територіальний центр комплектування може надсилати на підприємства листи з проханням уточнити дані військовозобов’язаних працівників. Але самостійно іти до ТЦК з метою уточнити дані працівники підприємств не зобов’язані, їм має надійти повістка.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що за листи ТЦК надсилає на підприємства

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який повідомив, що на його підприємство прийшов лист зі списками військовозобов’язаних працівників.

Чоловік поцікавився, що це може означати — і чи потрібно йому іти до територіального центру комплектування.

"Скоріш за все, йде перевірка підприємства органами ТЦК, є така процедура як "звіряння списків військовозобов’язаних". Тобто, можливо, в формі, яка подавалася в ТЦК, були вказані недостовірні відомості або зроблені помилки, або просто щоб звірити облікові дані", — пояснив у відповіді адвокат Олександр Шалавінський.

Іти чи не іти в ТЦК

Інший адвокат, Юрій Айвазян, зазначив, що працівників можуть викликати в ТЦК через роботодавця — але пояснив, як саме це має відбуватися.

"Викликати можуть на уточнення даних, але для того Ваш роботодавець повинен здійснити Ваше оповіщення згідно розпорядження ТЦК під особистий підпис", — наголосив Айвазян.

Юрист Владислав Дерій запевнив, що самостійно у такій ситуації громадянин не повинен поспішати в територіальний центр комплектування.

"Йти до ТЦК потрібно лише у випадку, якщо Вам вручили повістку або у разі отримання підприємством розпорядження ТЦК", — резюмував Дерій.

