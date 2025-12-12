Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повідомлення на підприємство — чи обов'язково іти в ТЦК

Повідомлення на підприємство — чи обов'язково іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:30
Повідомлення з ТЦК на підприємство - чи має працівник відвідати ТЦК
Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Територіальний центр комплектування може надсилати на підприємства листи з проханням уточнити дані військовозобов’язаних працівників. Але самостійно іти до ТЦК з метою уточнити дані працівники підприємств не зобов’язані, їм має надійти повістка.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Що за листи ТЦК надсилає на підприємства

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який повідомив, що на його підприємство прийшов лист зі списками військовозобов’язаних працівників.

Чоловік поцікавився, що це може означати — і чи потрібно йому іти до територіального центру комплектування.

"Скоріш за все, йде перевірка підприємства органами ТЦК, є така процедура як "звіряння списків військовозобов’язаних". Тобто, можливо, в формі, яка подавалася в ТЦК, були вказані недостовірні відомості або зроблені помилки, або просто щоб звірити облікові дані", — пояснив у відповіді адвокат Олександр Шалавінський.

Іти чи не іти в ТЦК

Інший адвокат, Юрій Айвазян, зазначив, що працівників можуть викликати в ТЦК через роботодавця — але пояснив, як саме це має відбуватися.

"Викликати можуть на уточнення даних, але для того Ваш роботодавець повинен здійснити Ваше оповіщення згідно розпорядження ТЦК під особистий підпис", — наголосив Айвазян.

Юрист Владислав Дерій запевнив, що самостійно у такій ситуації громадянин не повинен поспішати в територіальний центр комплектування.

"Йти до ТЦК потрібно лише у випадку, якщо Вам вручили повістку або у разі отримання підприємством розпорядження ТЦК", — резюмував Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які вимоги ТЦК мають виконувати українські підприємства.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи для ТЦК має вчасно оформити роботодавець.

повістки працівники підприємства ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації