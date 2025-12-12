Уведомление из ТЦК на предприятие - должен ли работник посетить ТЦК

Уведомление на предприятие — обязательно ли идти в ТЦК
Территориальный центр комплектования может направлять на предприятия письма с просьбой уточнить данные военнообязанных работников. Но самостоятельно идти в ТЦК с целью уточнить данные работники предприятий не обязаны, им должна поступить повестка.
Что за письма ТЦК присылает на предприятия
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения.
К юристам обратился гражданин, который сообщил, что на его предприятие пришло письмо со списками военнообязанных работников.
Мужчина поинтересовался, что это может означать — и нужно ли ему идти в территориальный центр комплектования.
"Скорее всего, идет проверка предприятия органами ТЦК, есть такая процедура как "сверка списков военнообязанных". То есть, возможно, в форме, которая подавалась в ТЦК, были указаны недостоверные сведения или сделаны ошибки, или просто чтобы сверить учетные данные", — пояснил в ответе адвокат Александр Шалавинский.
Идти или не идти в ТЦК
Другой адвокат, Юрий Айвазян, отметил, что работников могут вызвать в ТЦК через работодателя — но объяснил, как именно это должно происходить.
"Вызвать могут на уточнение данных, но для того Ваш работодатель должен осуществить Ваше оповещение согласно распоряжению ТЦК под личную подпись", — отметил Айвазян.
Юрист Владислав Дерий заверил, что самостоятельно в такой ситуации гражданин не должен спешить в территориальный центр комплектования.
"Идти в ТЦК нужно только в случае, если Вам вручили повестку или в случае получения предприятием распоряжения ТЦК", — резюмировал Дерий.
