Військовий облік - як скасувати повернення на облік громадянина, який був виключений раніше

Громадянин, який був виключений з військового обліку, не може бути повернутий на облік. Якщо ж це сталося, громадянин має право скасувати рішення про повернення, подавши заяву до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключеного повернули на облік — що робити

Військовий облік в Україні закінчується після досягнення 60-річного віку. Втім, частину громадян можуть виключити з військового обліку і раніше, з різних на те причин.

Однією із таких причин зазвичай є стан здоров’я. Громадян, які не підлягають військовій службі як непридатні за висновком ВЛК, мають виключити з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, якого раніше було виключено з військового обліку, але він виявив, що знову перебуває на обліку. Чоловік поцікавився, що чому робити у такій ситуації.

"Дані щодо виключення Вас з військового обліку, згідно до наявного у Вас військового квитка, не внесено до реєстру "Оберіг", про що свідчить відсутність даних у застосунку "Резерв+", — пояснив громадянину цю ситуацію адвокат Євген Олександрович. Він же наголосив на тому, як вирішити цю ситуацію.

"Ви маєте право подати заяву до ТЦК та СП про внесення даних (відомостей) до реєстру "Оберіг" щодо виключення Вас з військового обліку", — зазначив адвокат. Підставою для такого кроку є наявність даних про виключення з обліку у військовому квитку.

Чи можна взагалі скасувати повернення на облік

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, значно скептичніше оцінив ситуацію із скасуванням процесу повернення громадянина на військовий облік.

"На жаль, реальність полягає в тому, що, Вам не вдасться вирішити дане питання шляхом листування з ТЦК", — зазначив Айвазян. Він додав, що цю проблему буде складно вирішити навіть у судовому порядку.

Втім, вирішувати проблему із незаконним чи неправомірним поверненням виключеного громадянина на військовий облік потрібно. Інакше його можуть мобілізувати.

