Возвращение на воинский учет гражданина, исключенного ранее - как отменить

Граждане на воинском учете в ТЦК. Фото: korosten.today, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Если гражданина исключили с воинского учета, его уже не могут возвратить на учет. В случае возвращения на воинский учет гражданину надо подать заявлени в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Что делать исключенному, если его вернули на учет

Военный учет в Украине заканчивается по достижении 60-летнего возраста. Впрочем, часть граждан могут исключить с воинского учета и раньше, по разным на то причинам.

Одной из таких причин обычно является состояние здоровья. Граждан, которые не подлежат военной службе как непригодные по заключению ВВК, должны исключить с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен с воинского учета, но обнаружил, что снова состоит на учете. Мужчина поинтересовался, что почему делать в такой ситуации.

"Данные об исключении Вас с воинского учета, согласно имеющегося у Вас военного билета, не внесены в реестр "Оберіг", о чем свидетельствует отсутствие данных в приложении "Резерв+", — пояснил гражданину эту ситуацию адвокат Евгений Александрович. Он же отметил, как решить эту ситуацию.

"Вы имеете право подать заявление в ТЦК и СП о внесении данных (сведений) в реестр "Оберіг" об исключении Вас с воинского учета", — отметил адвокат. Основанием для такого шага является наличие данных об исключении с учета в военном билете.

Отменить возвращение на воинский учет — возможно ли это

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, значительно скептически оценил ситуацию с отменой процесса возвращения гражданина на воинский учет.

"К сожалению, реальность заключается в том, что, Вам не удастся решить данный вопрос путем переписки с ТЦК", — отметил Айвазян. Он добавил, что эту проблему будет сложно решить даже в судебном порядке.

Впрочем, решать проблему с незаконным или неправомерным возвращением исключенного гражданина на воинский учет нужно. Иначе его могут мобилизовать.

По словам юристов, если у него все в порядке с документами, то проблем на блокпостах не должно быть.

Юристы объяснили, что такой процесс необходим — сначала аннулирование брони, потом исключение с воинского учета.