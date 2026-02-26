Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Исключение из воинского учета — как отменить возвращение на учет

Исключение из воинского учета — как отменить возвращение на учет

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 21:40
Возвращение на воинский учет гражданина, исключенного ранее - как отменить
Граждане на воинском учете в ТЦК. Фото: korosten.today, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Если гражданина исключили с воинского учета, его уже не могут возвратить на учет. В случае возвращения на воинский учет гражданину надо подать заявлени в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Что делать исключенному, если его вернули на учет

Военный учет в Украине заканчивается по достижении 60-летнего возраста. Впрочем, часть граждан могут исключить с воинского учета и раньше, по разным на то причинам.

Одной из таких причин обычно является состояние здоровья. Граждан, которые не подлежат военной службе как непригодные по заключению ВВК, должны исключить с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который ранее был исключен с воинского учета, но обнаружил, что снова состоит на учете. Мужчина поинтересовался, что почему делать в такой ситуации.

"Данные об исключении Вас с воинского учета, согласно имеющегося у Вас военного билета, не внесены в реестр "Оберіг", о чем свидетельствует отсутствие данных в приложении "Резерв+", — пояснил гражданину эту ситуацию адвокат Евгений Александрович. Он же отметил, как решить эту ситуацию.

"Вы имеете право подать заявление в ТЦК и СП о внесении данных (сведений) в реестр "Оберіг" об исключении Вас с воинского учета", — отметил адвокат. Основанием для такого шага является наличие данных об исключении с учета в военном билете.

Отменить возвращение на воинский учет — возможно ли это

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, значительно скептически оценил ситуацию с отменой процесса возвращения гражданина на воинский учет.

"К сожалению, реальность заключается в том, что, Вам не удастся решить данный вопрос путем переписки с ТЦК", — отметил Айвазян. Он добавил, что эту проблему будет сложно решить даже в судебном порядке.

Впрочем, решать проблему с незаконным или неправомерным возвращением исключенного гражданина на воинский учет нужно. Иначе его могут мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли гражданин, которые ранее был исключен с воинского учета, передвигаться по Украине.

По словам юристов, если у него все в порядке с документами, то проблем на блокпостах не должно быть.

Добавим, мы сообщали о том, должен ли забронированный гражданин до начала процесса исключения с воинского учета отменить бронь.

Юристы объяснили, что такой процесс необходим — сначала аннулирование брони, потом исключение с воинского учета.

украинцы военный учет ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации