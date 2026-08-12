Повернення в Україну без даних в ТЦК: чи заарештують на кордоні

Затримання порушника перетину кордону та робота працівника ДПСУ. Фото: ДСПУ, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Громадяни України, які виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення, не можуть бути обмежені у праві повернутися на Батьківщину навіть за відсутності оновлених даних у застосунку "Резерв+". За словами юристів, відмова у в'їзді за це законодавством не передбачена, однак при перетині кордону людину можуть передати поліції за наявності активного звернення від ТЦК.

Про це заявив юрист Юрій Айвазян, цитує Новини.LIVE.

Чи затримають на кордоні при поверненні чоловіків додому з-за кордону

Прикордонники не мають законних підстав відмовити громадянину у в'їзді на територію України через відсутність оновлених відомостей у системі "Резерв+". Згідно із Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України", українці ні за яких обставин не можуть бути обмежені у своєму праві повернутися додому.

Водночас під час паспортного контролю на митниці можуть виявити інформацію про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спрямував до інформаційної системи Національної поліції запит про адміністративне доставлення особи.

У разі наявності такого офіційного звернення та передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення підстав громадянина можуть передати правоохоронцям для відвідування ТЦК та СП, де з'ясовуватимуть обставини і оформлюватимуть відповідні матеріали. Водночас юристи пояснюють, що такі процедури можливі виключно при наявності оформленого запиту військкомату, а не лише самим фактом тривалого проживання за межами країни чи самого повернення.

Факт виїзду за кордон до 24 лютого 2022 року юридично засвідчує, що людина залишила країну абсолютно легально і не порушувала встановлених обмежень на виїзд військовозобов'язаних під час воєнного стану. Проте це не звільняло громадянина від обов'язку уточнити свої військово-облікові дані у 2024 році, адже відповідна норма поширювалася на всіх українців незалежно від місця їхнього фактичного перебування. Попри це, пропущений термін сам по собі не тягне за собою кримінальної відповідальності чи автоматичного затримання.

Що буде з військовозобов'язаними чоловіками за кордоном у разі припинення війни

Правові наслідки для тих, хто виїхав, суттєво зміняться після припинення правових режимів воєнного стану та загальної мобілізації. Саме офіційне скасування цих режимів, а не просто завершення активних бойових дій, скасує спеціальні обмеження щодо консульського обслуговування та процедури мобілізації.

Офіційне припинення воєнного стану не анулює вже відкриті адміністративні чи виконавчі провадження та не знімає загального обов'язку перебувати на військовому обліку, проте затримання виключно через пропущені строки оновлення даних після цього стане юридично неможливим.

Наразі єдиним реальним наслідком для чоловіків за кордоном залишається блокування окремих консульських послуг до моменту внесення актуальних відомостей про себе.

Раніше юристи роз'яснювали й інші правові нюанси для військовозобов'язаних, про що писав Новини.LIVE.

Читайте, як попередити про зміни ТЦК щодо проживання за новою адресою, якщо особа має статус розшукуваної. Водночас у ситуаціях із силовим затриманням чи протиправними діями військкомів громадянам рекомендують звертатися не лише до органів поліції, а й надсилати відеофіксацію порушень до ДБР, оборонного відомства та спеціалізованої прокуратури для розслідування кримінальних правопорушень.