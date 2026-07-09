Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Постановка призовників на облік: як діяти тим, хто перебуває за кордоном

Постановка призовників на облік: як діяти тим, хто перебуває за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 08:55
Як стати на облік 17-річним хлопцям, які перебувають за кордоном
Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Сімнадцятирічні українські хлопці, які зараз живуть за кордоном, можуть стати на військовий облік без повернення додому. Подати документи дистанційно до 31 липня. Після цієї дати скористатися онлайн-послугою вже не вдасться — юнакам доведеться особисто йти до військкомату.

Новини.LIVE дізнався про це з повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП.

Як стати на облік з-за кордону та чи буде мобілізація

Хлопці 2009 року народження, які перебувають за межами України, мають два варіанти: скористатися застосунком "Резерв+" через BankID чи "Дія.Підпис" або ж звернутися до українського консульства чи дипломатичної установи у своїй країні. Військові наголошують, що цей процес є виключно обліком призовників — він не означає мобілізацію чи призов на службу, і проходити медичну комісію (ВЛК) зараз не треба.

Якщо ж не вирішити питання онлайн до кінця липня, то від серпня єдиним варіантом залишиться лише особистий візит до ТЦК та СП. Юнаків та їхніх батьків просять не зволікати, адже дистанційна процедура триває лише кілька хвилин.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що отримати бронювання на роботі може той, хто перебуває на військовому обліку. Йдеться про працівників підприємств критично важливої інфраструктури. Адреса ТЦК, у якому військовозобов'язаний перебуває на обліку, не має значення. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що мобілізованих знімають із військового обліку. Попри це, працівники ТЦК та СП можуть перевіряти документи таких громадян. Зокрема, вони мають право затримувати тих, хто скоїв СЗЧ.

військовий облік ТЦК та СП призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації