Як стати на облік 17-річним хлопцям, які перебувають за кордоном

Чоловік у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Сімнадцятирічні українські хлопці, які зараз живуть за кордоном, можуть стати на військовий облік без повернення додому. Подати документи дистанційно до 31 липня. Після цієї дати скористатися онлайн-послугою вже не вдасться — юнакам доведеться особисто йти до військкомату.

Новини.LIVE дізнався про це з повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП.

Як стати на облік з-за кордону та чи буде мобілізація

Хлопці 2009 року народження, які перебувають за межами України, мають два варіанти: скористатися застосунком "Резерв+" через BankID чи "Дія.Підпис" або ж звернутися до українського консульства чи дипломатичної установи у своїй країні. Військові наголошують, що цей процес є виключно обліком призовників — він не означає мобілізацію чи призов на службу, і проходити медичну комісію (ВЛК) зараз не треба.

Якщо ж не вирішити питання онлайн до кінця липня, то від серпня єдиним варіантом залишиться лише особистий візит до ТЦК та СП. Юнаків та їхніх батьків просять не зволікати, адже дистанційна процедура триває лише кілька хвилин.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що отримати бронювання на роботі може той, хто перебуває на військовому обліку. Йдеться про працівників підприємств критично важливої інфраструктури. Адреса ТЦК, у якому військовозобов'язаний перебуває на обліку, не має значення.

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Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що мобілізованих знімають із військового обліку. Попри це, працівники ТЦК та СП можуть перевіряти документи таких громадян. Зокрема, вони мають право затримувати тих, хто скоїв СЗЧ.