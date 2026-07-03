Знятий з обліку на час служби: військовий у СЗЧ матиме проблеми з групою оповіщення ТЦК

Військовослужбовці, група оповіщення ТЦК перевіряє документи. Фото: Рівненський ТЦК, "Суспільне Луцьк"

Після мобілізації громадянин знімається з обліку ТЦК. Але це аж ніяк не означає, що група оповіщення ТЦК не має права перевіряти документи таких громадян. Якщо мобілізований здійснив СЗЧ, група оповіщення ТЦК має право затримати такого військовослужбовця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зняття і виключення з військового обліку

Громадяни України чоловічої статі перебувають на військовому обліку, починаючи з 17-річного віку. За тих чи інших умов громадянина можуть зняти чи навіть виключити з обліку.

Зняття і виключення з військового обліку є принципово різними поняттями. Якщо громадянин був знятий з військового обліку, його можуть повернути на облік, а от виключення з військового обліку є остаточним і безповоротним.

Зняття з військового обліку відбувається і після мобілізації громадянина. Це відбувається тому, що мобілізований перестає перебувати під контролем ТЦК і потрапляє під контроль військової частини, до якої був зарахований.

Читайте також:

Зняття з обліку не означає непідконтрольність ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований, а потім здійснив самовільне залишення частини. Військовослужбовець поцікавився, чи може група оповіщення ТЦК затримати його, зважаючи на зняття з обліку на час служби.

Юристи пояснили, що зняття з обліку на час служби в ЗСУ аж ніяк не означає непідконтрольність громадянина ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Знятий з обліку" означає лише те, що Ви мобілізовані. Тому рухатись по місту Вам вдасться лише до першого патруля".

Юрист Владислав Дерій додав: "При зустрічі з ТЦК Вас затримають та направлять до військової служби правопорядку. А якщо Ви відмовитесь від проходження військової служби, то на Вас чекатиме кримінальна відповідальність".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що роздруківка з "Резерв+" це не аргумент для групи оповіщення ТЦК.

Група оповіщення ТЦК має приймати як законний документ роздруківку електронного військово-облікового документу. Але на практиці ситуація є складнішою. Тому краще мати при собі смартфон із робочим застосунком "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників.

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.