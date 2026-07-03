Снят с учета на время службы: военнослужащий в СОЧ столкнется с проблемами с группой оповещения ТЦК

Военнослужащие, группа оповещения ТЦК проверяет документы. Фото: Ровенский ТЦК, "Суспільне Луцьк"

После мобилизации гражданин снимается с учета в ТЦК. Но это отнюдь не означает, что группа оповещения ТЦК не имеет права проверять документы таких граждан. Если мобилизованный совершил СОЧ, группа оповещения ТЦК имеет право задержать такого военнослужащего.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с воинского учета

Граждане Украины мужского пола находятся на воинском учете, начиная с 17-летнего возраста. При тех или иных условиях гражданина могут снять или даже исключить с учета.

Снятие и исключение с воинского учета это принципиально разные понятия. Если гражданин был снят с воинского учета, его могут вернуть на учет, а вот исключение с воинского учета является окончательным и безвозвратным.

Снятие с воинского учета происходит и после мобилизации гражданина. Это происходит потому, что мобилизованный перестает находиться под контролем ТЦК и попадает под контроль воинской части, в которую был зачислен.

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Снятие с учета не означает отсутствие контроля со стороны ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован, а затем самовольно покинул часть. Военнослужащий поинтересовался, может ли группа оповещения ТЦК задержать его, учитывая снятие с учета на время службы.

Юристы объяснили, что снятие с учета на время службы в ВСУ отнюдь не означает, что гражданин не подпадает под контроль ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Снят с учета" означает лишь то, что Вы мобилизованы. Поэтому передвигаться по городу Вам удастся только до первого патруля".

Юрист Владислав Дерий добавил: "При встрече с ТЦК вас задержат и направят в военную службу правопорядка. А если вы откажетесь от прохождения военной службы, то вас ждет уголовная ответственность".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что распечатка из "Резерв+" не является аргументом для группы оповещения ТЦК.

Группа оповещения ТЦК должна принимать в качестве законного документа распечатку электронного военно-учетного документа. Но на практике ситуация сложнее. Поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников.

Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только из числа военнообязанных, но и призывников. Но на практике это происходит очень редко. Причина в том, что призывников почти не объявляют в розыск.