На обліку ТЦК в іншому регіоні: на бронювання це не впливає

Військовий облік, територіальний центр комплектування. Фото: ХОТЦК, УНІАН

Для того, аби отримати бронювання на роботі, громадянин має перебувати на військовому обліку. При цьому адреса ТЦК, де громадянин перебуває на обліку, не має значення. Для бронювання неважливо, в якому саме територіальному центрі комплектування стоїть на обліку громадянин.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в ТЦК

Військовий облік в Україні стосується усіх громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Винятки становлять тільки ті чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Військовим обліком займаються територіальні центри комплектування. Кожен громадянин має стояти на обліку в найближчому за територіальністю ТЦК.

При зміні місця фактичного проживання чи державної реєстрації громадянин має змінити і місце обліку в ТЦК. Саме після візиту до нового ТЦК громадянин може оформити нову адресу державної реєстрації в ЦНАП.

Читайте також:

Для броні адреса ТЦК не має значення

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити бронювання. Чоловік наголосив, що він працює на критично важливому для функціонування вітчизняної економіки підприємстві.

При цьому, додав громадянин, на обліку в ТЦК він перебуває у іншому регіоні країни, там, де має державну реєстрацію. Чоловік поцікавився, чи не вплине це на вердикт у справі про бронювання.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що адрес ТЦК не має значення для отримання броні. Айвазян наголосив: "Формально Ви стоїте на обліку і, відповідно, маєте право на бронь".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін є підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що буде після завершення 40-денного бронювання громадянина з розшуком.

Працівник критично важливого підприємства має право на відстрочку від мобілізації. Підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати навіть працівників у розшуку, але лише на 40 днів. Юристи пояснили, що станеться після закінчення цього строку.