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Главная ТЦК На учёте в ТЦК в другом регионе: на бронирование это не влияет

На учёте в ТЦК в другом регионе: на бронирование это не влияет

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 06:30
На учёте в ТЦК в другом регионе: на бронирование это не влияет
Военный учет, территориальный центр комплектования. Фото: ХОТЦК, УНІАН

Для того чтобы получить отсрочку от призыва по месту работы, гражданин должен состоять на воинском учете. При этом адрес ТЦК, в котором гражданин состоит на учете, не имеет значения. Для получения отсрочки неважно, в каком именно территориальном центре комплектования состоит на учете гражданин.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в ТЦК

Военный учет в Украине касается всех граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Исключение составляют только те мужчины, которые признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Военным учетом занимаются территориальные центры комплектования. Каждый гражданин должен состоять на учете в ближайшем по территориальному признаку ТЦК.

При смене места фактического проживания или государственной регистрации гражданин должен изменить и место учета в ТЦК. Именно после посещения нового ТЦК гражданин может оформить новый адрес государственной регистрации в ЦНАП.

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Для бронирования адрес ТЦК не имеет значения

К юристам обратился гражданин, планирующий оформить бронирование. Мужчина подчеркнул, что он работает на предприятии, критически важном для функционирования отечественной экономики.

При этом, добавил гражданин, на учете в ТЦК он состоит в другом регионе страны, там, где имеет государственную регистрацию. Мужчина поинтересовался, не повлияет ли это на решение по делу о бронировании.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что адрес ТЦК не имеет значения для получения брони. Айвазян отметил: "Формально Вы стоите на учете и, соответственно, имеете право на бронирование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди основных изменений повышение требований к заработной плате, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, имеющий отсрочку по закону или работающий по совместительству, будет иметь только одну бронь.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что будет после завершения 40-дневного бронирования гражданина, находящегося в розыске.

Работник критически важного предприятия имеет право на отсрочку от мобилизации. Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать даже работников, находящихся в розыске, но только на 40 дней. Юристы объяснили, что произойдет по истечении этого срока.

военный учет бронирование ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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