Верховний суд вирішив, що порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення зі служби

Чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Процедура призову військовозобов'язаної особи під час мобілізації є незворотною. Навіть у разі визнання судом порушень з боку ТЦК, це не стане підставою для звільнення зі служби.

Про це йдеться у рішенні Верховного суду України.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив таке рішення під час розгляду справи військовослужбовця, який оскаржував свій призов, стверджуючи, що його мобілізували без належного медичного огляду.

Суд першої інстанції, підтриманий апеляційним судом, визнав дії районного ТЦК та СП щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації протиправними. Як засіб відновлення порушених прав позивача, суди обох інстанцій зобов’язали військову частину звільнити його зі служби

Однак Верховний суд підкреслив, що відновлення порушеного права має відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їхніх сторін. Водночас вимога про звільнення особи з військової служби виходить за рамки правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем, які стосуються саме процедури його призову під час мобілізації — це й було предметом розгляду в цій справі.

На думку Верховного суду, у спірних правовідносинах було порушено право позивача на належну процедуру призову на військову службу під час мобілізації. Проте обраний ним спосіб захисту, який підтримали суди попередніх інстанцій — звільнення зі служби — не є ефективним, оскільки не вирішує питання правомірності самого акта, що став підставою для мобілізації позивача.

Суд зазначив, що такий підхід до захисту порушеного права втручається в інші правовідносини, регульовані окремими правовими нормами, які не були предметом аналізу судами попередніх інстанцій. Це, своєю чергою, створює ситуацію, за якої виконання такого рішення стає неможливим.

Окремо Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною — після її проведення скасування чи визнання її протиправною не відновлює попереднього стану особи, яка вже була призвана на службу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті його порушеного права, а його задоволення не призведе до відновлення цього права. Тому рішення судів обох інстанцій про задоволення таких вимог визнані помилковими.

"Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 Закону України 'Про військовий обов’язок і військову службу," — йдеться у рішенні Верховного суду.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік хотів отримати відстрочку від призову під час мобілізації, однак ТЦК відмовили у цьому та мобілізували особу. Проте суд став на сторону мобілізованого.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік відмовився від бойової повістки, але це не звільняло його від обов'язку прибуття на певний час і конкретне місце, щоб проходити військову службу. Оскільки чоловік не зробив цього, його позбавили волі.