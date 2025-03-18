Верховный суд решил, что нарушение ТЦК во время мобилизации не является основанием для увольнения со службы

Мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Процедура призыва военнообязанного лица во время мобилизации является необратимой. Даже в случае признания судом нарушений со стороны ТЦК, это не станет основанием для увольнения со службы.

Об этом говорится в решении Верховного суда Украины.

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Уволиться со службы даже в случае нарушений призыва со стороны ТЦК — невозможно

Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял такое решение при рассмотрении дела военнослужащего, который оспаривал свой призыв, утверждая, что его мобилизовали без надлежащего медицинского осмотра.

Суд первой инстанции, поддержанный апелляционным судом, признал действия районного ТЦК и СП по призыву истца на военную службу по мобилизации противоправными. Как средство восстановления нарушенных прав истца, суды обеих инстанций обязали воинскую часть уволить его со службы

Однако Верховный суд подчеркнул, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их сторон. В то же время требование об увольнении лица с военной службы выходит за рамки правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом, которые касаются именно процедуры его призыва по мобилизации - это и было предметом рассмотрения в данном деле.

По мнению Верховного суда, в спорных правоотношениях было нарушено право истца на надлежащую процедуру призыва на военную службу по мобилизации. Однако выбранный им способ защиты, который поддержали суды предыдущих инстанций - увольнение со службы - не является эффективным, поскольку не решает вопрос правомерности самого акта, который стал основанием для мобилизации истца.

Суд отметил, что такой подход к защите нарушенного права вмешивается в другие правоотношения, регулируемые отдельными правовыми нормами, которые не были предметом анализа судами предыдущих инстанций. Это, в свою очередь, создает ситуацию, при которой выполнение такого решения становится невозможным.

Отдельно Верховный суд отметил, что процедура призыва военнообязанного во время мобилизации является необратимой — после ее проведения отмена или признание ее противоправной не восстанавливает предыдущего состояния лица, которое уже было призвано на службу.

Таким образом, суд пришел к выводу, что избранный истцом способ защиты не соответствует сути его нарушенного права, а его удовлетворение не приведет к восстановлению этого права. Поэтому решения судов обеих инстанций об удовлетворении таких требований признаны ошибочными.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины 'О воинской обязанности и военной службе," — говорится в решении Верховного суда.

Напомним, что на Закарпатье мужчина хотел получить отсрочку от призыва по мобилизации, однако ТЦК отказали в этом и мобилизовали человека. Однако суд встал на сторону мобилизованного.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина отказался от боевой повестки, но это не освобождало его от обязанности прибытия в определенное время и конкретное место, чтобы проходить военную службу. Поскольку мужчина не сделал этого, его лишили свободы.