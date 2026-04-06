Помилка в документах не завадить відстрочці, але ТЦК може скасувати її

Перевірка документів в ТЦК. Фото: "Обоз"

Різні дані у документах родичів можуть формально скасувати їхній зв’язок. Таким чином, наприклад, людина, яка потребує догляду, може не мати інших родичів, що надасть сину цієї людини право на відстрочку. Але в ТЦК, спираючись на дані різних реєстрів, мають право відмовити у відстрочці, не дивлячись на формальність, спровоковану помилкою в документах.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Відстрочка для догляду

Відстрочки від мобілізації в Україні оформлюють у системі територіальних центрів комплектування. При цьому документи на відстрочку у громадян приймають центри надання адміністративних послуг.

Але при цьому рішення про відстрочку все одно ухвалюють в ТЦК. До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю.

Реклама

Чоловік розповів, що у її матері є ще брат і сестра. Але у їхніх документах є помилка: пункт "по-батькові" відрізняється від вказаного у паспорті матері однією буквою (м’яким знаком).

Реклама

Помилки у документах: для ТЦК це може стати підставою для відмови

Громадянин поцікавився, чи вплине це на його відстрочку, чи зможе він оформити своє право у такій ситуації. Юристи, коментуючи цей випадок, зазначили, що формально чоловік може отримати відстрочку для догляду за матір’ю.

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому це можливо. Згідно з документами, його мати не є родичами з братом і сестрою: "Якщо через помилку в "по-батькові" документальний зв’язок між Вашою матір’ю та її братом і сестрою розірвано, то з юридичної точки зору вони не вважаються родичами".

Тож ТЦК повинен оформити відстрочку. Але теоретично у центрі комплектування можуть і відмовити у цьому праві: "Якщо ТЦК все ж встановить факт спорідненості (наприклад, через інші дані в реєстрах), але документи матимуть розбіжності, пакет документів можуть повернути на доопрацювання".

ТЦК повинен скасувати відстрочку по навчанню після отримання інформації від ВНЗ про відрахування студента. Це, згідно закону, має відбутися протягом 13 днів після дня відрахування.

Скасувати відстрочку від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування можливо. Але через ЦНАП цей процес нереально завершити, єдиним варіантом є рекомендований лист на адресу ТЦК.