Главная ТЦК Ошибка в документах не помешает отсрочке, но ТЦК может отменить ее

Ошибка в документах не помешает отсрочке, но ТЦК может отменить ее

Дата публикации 6 апреля 2026 21:40
Ошибка в документах не помешает отсрочке, но ТЦК может отменить ее
Проверка документов в ТЦК. Фото: "Обоз"

Различные данные в документах родственников могут формально отменить их связь. Таким образом, например, человек, нуждающийся в уходе, может не иметь других родственников, что даст сыну этого человека право на отсрочку. Но в ТЦК, опираясь на данные различных реестров, имеют право отказать в отсрочке, несмотря на формальность, спровоцированную ошибкой в документах.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

Отсрочки от мобилизации в Украине оформляют в системе территориальных центров комплектования. При этом документы на отсрочку у граждан принимают центры предоставления административных услуг.

Но при этом решение об отсрочке все равно принимают в ТЦК. К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью.

Мужчина рассказал, что у ее матери есть еще брат и сестра. Но в их документах есть ошибка: пункт "отчество" отличается от указанного в паспорте матери одной буквой (мягким знаком).

Читайте также:

Ошибки в документах: для ТЦК это может стать основанием для отказа

Гражданин поинтересовался, повлияет ли это на его отсрочку, сможет ли он оформить свое право в такой ситуации. Юристы, комментируя этот случай, отметили, что формально мужчина может получить отсрочку для ухода за матерью.

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему это возможно. Согласно документам, его мать не является родственниками с братом и сестрой: "Если из-за ошибки в "отчестве" документальная связь между Вашей матерью и ее братом и сестрой разорвана, то с юридической точки зрения они не считаются родственниками".

Поэтому ТЦК должен оформить отсрочку. Но теоретически в центре комплектования могут и отказать в этом праве: "Если ТЦК все же установит факт родства (например, из-за других данных в реестрах), но документы будут иметь расхождения, пакет документов могут вернуть на доработку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как быстро происходит отмена отсрочки после прекращения обучения.

ТЦК должен отменить отсрочку по обучению после получения информации от ВУЗа об отчислении студента. Это, согласно закону, должно произойти в течение 13 дней после дня отчисления.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как военнообязанный гражданин может самостоятельно отменить свою отсрочку от мобилизации.

Отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования возможно. Но через ЦПАУ этот процесс нереально завершить, единственным вариантом является заказное письмо в адрес ТЦК.

отсрочка ТЦК и СП уход
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
