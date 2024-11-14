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Поліція спростувала смерть працівника ТЦК Києва у лікарні

14 листопада 2024 19:11
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Працівник ТЦК Києва після спроби самогубства перебуває у критичному стані
Лікарі. Фото ілюстративне: Pexels
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Начальник відділу персоналу Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, який нещодавно намагався вчинити самогубство, наразі перебуває лікарні. Він у критичному стані та підключений до апарату життєзабезпечення.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в правоохоронних органах у четвер, 14 листопада.

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За словами джерел, інформація про смерть у лікарні працівника ТЦК після спроби самогубства є неправдивою.

"Як кажуть лікарі, чоловік і справді у стані клінічної смерті, тобто його мозок перестав біологічно функціонувати, але серце його б'ється. Він підключений до апарату, який підтримує життєдіяльність його організму", — розповіли у правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Києві співробітник ТЦК намагався вчинити самогубство. Чоловіка госпіталізували у критичному стані.

Згодом ЗМІ повідомляли, що він помер у лікарні. У передсмертній записці працівник ТЦК заявив, що втомився від служби.

Київ лікарні поліція самогубство ТЦК та СП

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