Работник ТЦК Киева после попытки самоубийства находится в критическом состоянии

Врачи. Фото иллюстративное: Pexels

Начальник отдела персонала Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева, который недавно пытался совершить самоубийство, сейчас находится в больнице. Он в критическом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в четверг, 14 ноября.

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Работник ТЦК в больнице

По словам источников, информация о смерти в больнице работника ТЦК после попытки самоубийства является неправдивой.

"Как говорят врачи, мужчина действительно в состоянии клинической смерти, то есть его мозг перестал биологически функционировать, но сердце его бьется. Он подключен к аппарату, который поддерживает жизнедеятельность его организма", — рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, в Киеве сотрудник ТЦК пытался совершить самоубийство. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

Впоследствии СМИ сообщали, что он умер в больнице. В предсмертной записке работник ТЦК заявил, что устал от службы.