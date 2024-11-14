Работник ТЦК Киева после попытки самоубийства находится в критическом состоянии

Полиция опровергла смерть работника ТЦК Киева в больнице
Начальник отдела персонала Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева, который недавно пытался совершить самоубийство, сейчас находится в больнице. Он в критическом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в четверг, 14 ноября.
Работник ТЦК в больнице
По словам источников, информация о смерти в больнице работника ТЦК после попытки самоубийства является неправдивой.
"Как говорят врачи, мужчина действительно в состоянии клинической смерти, то есть его мозг перестал биологически функционировать, но сердце его бьется. Он подключен к аппарату, который поддерживает жизнедеятельность его организма", — рассказали в правоохранительных органах.
Напомним, в Киеве сотрудник ТЦК пытался совершить самоубийство. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.
Впоследствии СМИ сообщали, что он умер в больнице. В предсмертной записке работник ТЦК заявил, что устал от службы.
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