У Києві помер співробітник ТЦК, який намагався застрелитися

Рука з пістолетом. Фото ілюстративне: Галас

Співробітник київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який днями вистрелив собі в голову, помер у лікарні. У передсмертній записці чоловік пояснив свій вчинок втомою від служби.

Про це пише "Главком" у четвер, 14 листопада.

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Джерела ЗМІ не виключають, що спробу самогубства військовий міг вчинити через конфлікт з керівництвом щодо великого об’єму роботи. У передсмертній записці причиною зазначена "втома від служби".

"На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства — втома від служби", — говориться у повідомленні.

Потерпілого у вкрай важкому стані було доставлено до лікарні з попереднім діагнозом: вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок.

Також у виданні додали, що майор до цього випадку майже тиждень не ночував вдома начебто через те, що в нього було багато завдань. Військовий був залучений до мобілізаційних процесів.

Правоохоронці зазначили, що військовий намагався позбавити себе життя шляхом пострілу собі в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї — пістолета Макарова.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейські Львівщини проводили слідчі дії у помешканні чоловіка. Після їхнього візиту він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.

Також у Києві знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".