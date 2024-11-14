В Киеве скончался сотрудник ТЦК, пытавшийся застрелиться

Рука с пистолетом.

Сотрудник киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки, на днях выстреливший себе в голову, скончался в больнице. В предсмертной записке мужчина объяснил свой поступок усталостью от службы.

Об этом пишет "Главком" в четверг, 14 ноября.

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Источники СМИ не исключают, что попытку самоубийства военный мог совершить из-за конфликта с руководством относительно большого объема работы. В предсмертной записке причиной указана "усталость от службы".

"На месте была обнаружена предсмертная записка, в которой было указано, что причина самоубийства — усталость от службы", — говорится в сообщении.

Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу с предварительным диагнозом: огнестрельное шаровое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

Также в издании добавили, что майор до этого случая почти неделю не ночевал дома, якобы из-за того, что у него было много задач.

Правоохранители отметили, что военный пытался лишить себя жизни путем выстрела себе в лобную часть головы из табельного огнестрельного оружия - пистолета Макарова.

Ранее мы сообщали, что в Одессе полицейские Львовщины проводили следственные действия в доме мужчины. После их визита он попытался совершить самоубийство с применением оружия.

Также в Киеве нашли тело девушки возле метро. Она повесилась на знак возле станции "Осокорки".