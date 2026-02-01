Відео
Поліцейський повідомив про розшук від ТЦК — як уникнути затримання

Поліцейський повідомив про розшук від ТЦК — як уникнути затримання

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 01:30
Перевірка документів поліцією — як уникнути затримання, якщо кажуть про розшук ТЦК
Військовослужбовець і поліцейський перевіряють чоловіка. Фото ілюстративне: Олександр Корняков/vgoru.org

Під час перевірки документів військовозобов'язаних громадян, поліцейські можуть заявити, що людину розшукує ТЦК. Насправді така інформація не завжди відповідає дійсності.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Як уникнути затримання після повідомлення про розшук 

Правознавець зазначив, що поліцейські користуються базою даних "Армор", де є анкетні дані, інформація про адміністративні порушення та штрафи. Відомостей про те, де саме перебувають громадяни на військовому обліку, у цій базі немає.

Як перевірити, чи не є інформація про розшук психологічним тиском: 

  • спитати, у якому ТЦК людина нібито перебуває на обліку — якщо поліцейський не зможе відповісти, імовірно, офісного розшуку не існує;
  • уточнити, за яке порушення військовозобов'язаного розшукують — здебільшого правоохоронці цього не знають.

Знаючи про такі нюанси, можна уникнути не лише необґрунтованого тиску під час перевірки документів, а й доставлення до ТЦК та СП.

Нагадаємо, військовозобов'язаного можуть помилково виключити з обліку. У такому разі людина втратить право на відстрочку. Юристи пояснили, як таку ситуацію виправити. 

Раніше адвокатка відповіла, яку кількість повісток може надіслати ТЦК. Також вона пояснила, що буде, якщо постійно ігнорувати ці документи.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
