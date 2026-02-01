Видео
Полицейский сообщил о розыске от ТЦК — как избежать задержания

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 01:30
Проверка документов полицией — как избежать задержания, если говорят о розыске ТЦК
Военнослужащий и полицейский проверяют мужчину. Фото иллюстративное: Александр Корняков/vgoru.org

Во время проверки документов военнообязанных граждан, полицейские могут заявить, что человека разыскивает ТЦК. На самом деле такая информация не всегда соответствует действительности.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Как избежать задержания после сообщения о розыске

Правовед отметил, что полицейские пользуются базой данных "Армор", где есть анкетные данные, информация об административных нарушениях и штрафах. Сведений о том, где именно находятся граждане на воинском учете, в этой базе нет.

Как проверить, не является ли информация о розыске психологическим давлением:

  • спросить, в каком ТЦК человек якобы состоит на учете — если полицейский не сможет ответить, вероятно, офисного розыска не существует;
  • уточнить, за какое нарушение военнообязанного разыскивают — в большинстве случаев правоохранители этого не знают.

Зная о таких нюансах, можно избежать не только необоснованного давления при проверке документов, но и доставки в ТЦК и СП.

Напомним, военнообязанного могут ошибочно исключить с учета. В таком случае человек потеряет право на отсрочку. Юристы объяснили, как такую ситуацию исправить.

Ранее адвокат ответила, какое количество повесток может прислать ТЦК. Также она объяснила, что будет, если постоянно игнорировать эти документы.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
