Україна
Погодився сплатити штраф, а ТЦК не підписує — що робити

Погодився сплатити штраф, а ТЦК не підписує — що робити

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 06:30
Штраф від ТЦК - чому ТЦК не підписує погодження на сплату
Застосунок військовозобов’язаного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин погодився сплатити штраф через "Резерв+", йому потрібно почекати кілька днів. Територіальний центр комплектування може опрацьовувати цей запит до тижня часу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Сплата штрафу для бронювання

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити бронювання від мобілізації на роботі.

Чоловік поцікавився, що йому робити у ситуації, коли він має розшук від ТЦК.

"Найпростіший і найшвидший спосіб зняти розшук — це сплатити 8500 грн через "Резерв+". Далі компанія може протягом 3 днів забронювати чоловіка", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Чому ТЦК не підписує погодження військовозобов’язаного

Громадянин уточнив, що погодження на штраф у "Резерв+" він підписав, але уже три доби воно висить в застосунку не підписане очільником територіального центру комплектування.

"Інколи розгляд справи може затягнутися до тижня", — пояснив військовозобов’язаному Дерій.

Він додав, що бувають випадки, коли приходить постанова не про штраф, а про закриття справи та звільнення від адмінвідповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

штраф бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
