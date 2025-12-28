Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Согласился уплатить штраф, а ТЦК не подписывает — что делать

Согласился уплатить штраф, а ТЦК не подписывает — что делать

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 06:30
Штраф от ТЦК - почему ТЦК не подписывает согласование на уплату
Приложение военнообязанного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин согласился оплатить штраф через "Резерв+", ему нужно подождать несколько дней. Территориальный центр комплектования может обрабатывать этот запрос до недели времени.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Уплата штрафа для бронирования

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить бронирование от мобилизации на работе.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в ситуации, когда он имеет розыск от ТЦК.

"Самый простой и быстрый способ снять розыск — это оплатить 8500 грн через "Резерв+". Далее компания может в течение 3 дней забронировать человека", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему ТЦК не подписывает согласование военнообязанного

Гражданин уточнил, что согласование на штраф в "Резерв+" он подписал, но уже трое суток оно висит в приложении не подписанное главой территориального центра комплектования.

"Иногда рассмотрение дела может затянуться до недели", — пояснил военнообязанному Дерий.

Он добавил, что бывают случаи, когда приходит постановление не о штрафе, а о закрытии дела и освобождении от админответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

штраф бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации