Штраф от ТЦК - почему ТЦК не подписывает согласование на уплату

Согласился уплатить штраф, а ТЦК не подписывает — что делать
Если военнообязанный гражданин согласился оплатить штраф через "Резерв+", ему нужно подождать несколько дней. Территориальный центр комплектования может обрабатывать этот запрос до недели времени.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Уплата штрафа для бронирования
К юристам обратился гражданин, который планирует оформить бронирование от мобилизации на работе.
Мужчина поинтересовался, что ему делать в ситуации, когда он имеет розыск от ТЦК.
"Самый простой и быстрый способ снять розыск — это оплатить 8500 грн через "Резерв+". Далее компания может в течение 3 дней забронировать человека", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.
Почему ТЦК не подписывает согласование военнообязанного
Гражданин уточнил, что согласование на штраф в "Резерв+" он подписал, но уже трое суток оно висит в приложении не подписанное главой территориального центра комплектования.
"Иногда рассмотрение дела может затянуться до недели", — пояснил военнообязанному Дерий.
Он добавил, что бывают случаи, когда приходит постановление не о штрафе, а о закрытии дела и освобождении от админответственности.
