Штраф от ТЦК - почему ТЦК не подписывает согласование на уплату

Приложение военнообязанного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин согласился оплатить штраф через "Резерв+", ему нужно подождать несколько дней. Территориальный центр комплектования может обрабатывать этот запрос до недели времени.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Уплата штрафа для бронирования

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить бронирование от мобилизации на работе.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в ситуации, когда он имеет розыск от ТЦК.

"Самый простой и быстрый способ снять розыск — это оплатить 8500 грн через "Резерв+". Далее компания может в течение 3 дней забронировать человека", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему ТЦК не подписывает согласование военнообязанного

Гражданин уточнил, что согласование на штраф в "Резерв+" он подписал, но уже трое суток оно висит в приложении не подписанное главой территориального центра комплектования.

"Иногда рассмотрение дела может затянуться до недели", — пояснил военнообязанному Дерий.

Он добавил, что бывают случаи, когда приходит постановление не о штрафе, а о закрытии дела и освобождении от админответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.