ВЛК після погіршення стану здоров'я - хто направляє на військово-лікарську комісію

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: "Телеграфъ"

Постанова військово-лікарської комісії діє щонайменше один рік. Але якщо стан здоров’я військовозобов’язаного громадянина змінився, він може, звернувшись до ТЦК, отримати право на ще одну ВЛК, аби уточнити стан придатності до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся із питанням колишній обмежено придатний громадянин, який після повторної ВЛК отримав статус "придатний до служби у ТЦК, ВВНЗ та ін.".

Громадянин пояснив, що останнім часом стан його здоров’я погіршився, і поцікавився, чи може він отримати право на ще одну військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що постанова ВЛК є дійсною один рік у воєнний час та п’ять — у мирний.

Але, додав юрист, ситуацію, в принципі, можна змінити.

Чи можна отримати право на позапланову ВЛК

Для цього, підкреслив Айвазян, громадянин має звернутися до територіального центру комплектування.

"Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров’я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК та СП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть військовозобов’язані громадяни України з’явитися на військово-лікарську комісію самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, коли обмежено придатний має сам звертатися до ТЦК.