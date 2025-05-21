ВВК после ухудшения состояния здоровья - кто направляет на военно-врачебную комиссию

Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: "Телеграфъ"

Постановление военно-врачебной комиссии действует не менее одного года. Но если состояние здоровья военнообязанного гражданина изменилось, он может, обратившись в ТЦК, получить право на еще одну ВВК, чтобы уточнить состояние годности к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Сколько действует заключение ВВК

К юристам обратился с вопросом бывший ограниченно годный гражданин, который после повторной ВВК получил статус "годен к службе в ТЦК, ВВУЗах и др.".

Гражданин пояснил, что в последнее время состояние его здоровья ухудшилось, и поинтересовался, может ли он получить право на еще одну военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в ответе, что постановление ВВК действительно один год в военное время и пять — в мирное.

Но, добавил юрист, ситуацию, в принципе, можно изменить.

Можно ли получить право на внеплановую ВВК

Для этого, подчеркнул Айвазян, гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования.

"Если в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или выводам врачей учреждения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК и СП проводится повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к военной службе", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли военнообязанные граждане Украины явиться на военно-врачебную комиссию самостоятельно.

Добавим, мы сообщали о том, когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК.