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Побив чоловіка під час вручення повістки — як суд покарав працівника ТЦК

30 вересня 2024 22:33
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Буковині судили працівника ТЦК, який побив чоловіка під час вручення повістки
Садгірський районний суд. Фото: Судова влада України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

На Буковині Садгірський районний суд виніс рішення щодо працівника територіального центру комплектування у справі про побиття чоловіка під час вручення повістки. Його оштрафували на 850 гривень.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався 11 серпня 2024 року приблизно о 12:30 на зупинці громадського транспорту. Конфлікт почався з усної суперечки між головним сержантом-командиром відділення та місцевим жителем. Військовослужбовець намагався вручити повістку, проте чоловік йому відмовив. У процесі спілкування обвинувачений вдарив потерпілого долонею по потилиці.

У вироку, оголошеному суддею, зазначається, що дії військового призвели до фізичного болю у потерпілого, хоча не викликали тілесних ушкоджень. Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, а саме побоїв.

Обвинувачений у цій справі повністю визнав свою провину. Під час судового слухання він пояснив, що намагався вручити повістку, але отримав відмову, що стало причиною конфлікту. Військовослужбовець запевнив, що щиро розкаюється у вчиненому.

Рішення суду

Суд, враховуючи обставини справи, зокрема, те, що військовий раніше не мав судимостей і не перебуває на обліку у психіатрів та наркологів, а також позитивні характеристики за місцем служби, призначив штраф у розмірі 850 гривень. 

Нагадаємо, що у Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Також ми писали, що у Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф

суд Україна штрафи повістки ТЦК та СП судові рішення

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