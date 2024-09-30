На Буковине судили работника ТЦК, избившего мужчину во время вручения повестки

Садгорский районный суд. Фото: Судебная власть Украины

На Буковине Садгорский районный суд вынес решение о работнике территориального центра комплектования по делу об избиении мужчины во время вручения повестки. Его оштрафовали на 850 гривен.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел 11 августа 2024 года примерно в 12:30 на остановке общественного транспорта. Конфликт начался с устного спора между главным сержантом-командиром отделения и местным жителем. Военнослужащий пытался вручить повестку, однако мужчина ему отказал. В процессе общения обвиняемый ударил потерпевшего ладонью по затылку.

В приговоре, объявленном судьей, говорится, что действия военного привели к физической боли у потерпевшего, хотя не вызвали телесных повреждений. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, а именно побоев.

Обвиняемый по этому делу полностью признал свою вину. В ходе судебного слушания он объяснил, что пытался вручить повестку, но получил отказ, что стало причиной конфликта. Военнослужащий заверил, что искренне раскаивается в содеянном.

Решение суда

Суд, учитывая обстоятельства дела, в частности то, что военный ранее не имел судимостей и не состоит на учете у психиатров и наркологов, а также положительные характеристики по месту службы, назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.