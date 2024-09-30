Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК arrow

Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

30 сентября 2024 22:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Буковине судили работника ТЦК, избившего мужчину во время вручения повестки
Садгорский районный суд. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

На Буковине Садгорский районный суд вынес решение о работнике территориального центра комплектования по делу об избиении мужчины во время вручения повестки. Его оштрафовали на 850 гривен.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел 11 августа 2024 года примерно в 12:30 на остановке общественного транспорта. Конфликт начался с устного спора между главным сержантом-командиром отделения и местным жителем. Военнослужащий пытался вручить повестку, однако мужчина ему отказал. В процессе общения обвиняемый ударил потерпевшего ладонью по затылку.

В приговоре, объявленном судьей, говорится, что действия военного привели к физической боли у потерпевшего, хотя не вызвали телесных повреждений. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, а именно побоев.

Обвиняемый по этому делу полностью признал свою вину. В ходе судебного слушания он объяснил, что пытался вручить повестку, но получил отказ, что стало причиной конфликта. Военнослужащий заверил, что искренне раскаивается в содеянном.

Решение суда

Суд, учитывая обстоятельства дела, в частности то, что военный ранее не имел судимостей и не состоит на учете у психиатров и наркологов, а также положительные характеристики по месту службы, назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.

суд Украина штрафы повестки ТЦК и СП судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22:49 В Киеве опасно пить воду из крана — проведено исследование

22:43 Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

Срочная новость

22:41 В Херсоне прогремели мощные взрывы

22:33 Избил мужчину во время вручения повестки — как суд наказал работника ТЦК

22:30 Житель Одесчины пошел служить по поддельному паспорту — как его наказали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

22:13 Французского пророссийского политика Марин Ле Пен будут судить — какая причина

21:56 Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

21:45 Гарантии военным — наказание для работодателей за несохранность рабочего места

21:39 Резкие перепады температуры — синоптики дали прогноз погоды на Киевщине завтра

Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК