Адвокат пояснив, чи має право працівник ТЦК торкатися цивільних

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК та СП

В Україні представники ЗСУ чи інших військових формувань не можуть чинити насильство над цивільними. Якщо це все ж відбувається, то варто документально фіксувати ці дії.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець в коментарі для Telegraf.

Читайте також:

Неправомірні дії військових формувань

"Якщо поряд є поліцейський, я завжди всім раджу: коли вас зупиняють, обов'язково попросіть його увімкнути бодікамеру", — сказав адвокат.

Він пояснив, що тоді немає сенсу щось доводити стосовно того, чи маєте ви право знімати відео, чи ні. Оскільки під час з'ясування обставин юрист потім може вимагати цей запис з бодікамери.

Водночас представники ТЦК взагалі не мають права торкатися інших людей. Кравець пригадав ситуацію у Вишгороді на Київщині, коли правоохоронці на ТЦК намагалися витягнути водія з авто за допомогою перцевого балончика.

Адвокат пояснив, що якщо підійти до військового і почати його знімати — це незаконно. Але якщо вас починають бити, то ніхто не зверне увагу, тому потрібні якісь докази.

Нагадаємо, працівники ТЦК та поліція мають право силою доставити громадянина до військкомату, якщо той оголошений в розшук.

А у Київському ТЦК відповіли, чи має право представник військкомату забирати телефон у чоловіка під час доставлення до ТЦК.