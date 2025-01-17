Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Избиение работниками ТЦК — юрист ответил, на чьей стороне закон arrow

Избиение работниками ТЦК — юрист ответил, на чьей стороне закон

17 января 2025 09:39
Артем Кругленко - Редактор
Адвокат объяснил, имеет ли право работник ТЦК прикасаться к гражданским
Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор

В Украине представители ВСУ или других военных формирований не могут совершать насилие над гражданскими. Если это все же происходит, то стоит документально фиксировать эти действия.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в комментарии для Telegraf.

Читайте также:

Неправомерные действия военных формирований

"Если рядом есть полицейский, я всегда всем советую: когда вас останавливают, обязательно попросите его включить бодикамеру", — сказал адвокат.

Он объяснил, что тогда нет смысла что-то доказывать относительно того, имеете ли вы право снимать видео или нет. Поскольку во время выяснения обстоятельств юрист потом может потребовать эту запись с бодикамеры.

В то же время представители ТЦК вообще не имеют права касаться других людей. Кравец вспомнил ситуацию в Вышгороде на Киевщине, когда правоохранители на ТЦК пытались вытащить водителя из авто с помощью перцового баллончика.

Адвокат объяснил, что если подойти к военному и начать его снимать — это незаконно. Но если вас начинают бить, то никто не обратит внимание, поэтому нужны какие-то доказательства.

Напомним, работники ТЦК и полиция имеют право силой доставить гражданина в военкомат, если тот объявлен в розыск.

А в Киевском ТЦК ответили, имеет ли право представитель военкомата забирать телефон у мужчины во время доставки в ТЦК.

суд полиция избиение мобилизация ТЦК и СП адвокат

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:27 Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему

10:23 ИИ показал, какими будут школы в Украине в будущем

10:21 Жилье в Европе "с сюрпризом" — о чем знают не все украинцы

10:14 ВСУ поразили радиолокационную технику оккупантов на Белгородщине

09:58 Россия атаковала ночью 50 беспилотниками — как сработала ПВО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:57 На Одесчине задержали мужчин в военной форме — причина

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

09:45 Стать партнером Rozetka — сколько стоит открыть франшизу

09:44 Не используйте смартфон, если увидите это на экране

09:39 Избиение работниками ТЦК — юрист ответил, на чьей стороне закон

10:27 Черноморец отказался играть с некоторыми клубами — почему

10:23 ИИ показал, какими будут школы в Украине в будущем

10:21 Жилье в Европе "с сюрпризом" — о чем знают не все украинцы

10:14 ВСУ поразили радиолокационную технику оккупантов на Белгородщине

09:58 Россия атаковала ночью 50 беспилотниками — как сработала ПВО

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:57 На Одесчине задержали мужчин в военной форме — причина

09:45 Стать партнером Rozetka — сколько стоит открыть франшизу

09:44 Не используйте смартфон, если увидите это на экране

09:39 Избиение работниками ТЦК — юрист ответил, на чьей стороне закон

09:33 Отключения света в Одессе — кого коснется

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно