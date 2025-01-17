Адвокат объяснил, имеет ли право работник ТЦК прикасаться к гражданским

Избиение работниками ТЦК — юрист ответил, на чьей стороне закон
В Украине представители ВСУ или других военных формирований не могут совершать насилие над гражданскими. Если это все же происходит, то стоит документально фиксировать эти действия.
Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в комментарии для Telegraf.
Неправомерные действия военных формирований
"Если рядом есть полицейский, я всегда всем советую: когда вас останавливают, обязательно попросите его включить бодикамеру", — сказал адвокат.
Он объяснил, что тогда нет смысла что-то доказывать относительно того, имеете ли вы право снимать видео или нет. Поскольку во время выяснения обстоятельств юрист потом может потребовать эту запись с бодикамеры.
В то же время представители ТЦК вообще не имеют права касаться других людей. Кравец вспомнил ситуацию в Вышгороде на Киевщине, когда правоохранители на ТЦК пытались вытащить водителя из авто с помощью перцового баллончика.
Адвокат объяснил, что если подойти к военному и начать его снимать — это незаконно. Но если вас начинают бить, то никто не обратит внимание, поэтому нужны какие-то доказательства.
Напомним, работники ТЦК и полиция имеют право силой доставить гражданина в военкомат, если тот объявлен в розыск.
А в Киевском ТЦК ответили, имеет ли право представитель военкомата забирать телефон у мужчины во время доставки в ТЦК.
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