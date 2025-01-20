На Прикарпатті судили адміністраторку чату у Viber, яка писала про рейди ТЦК

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: 72 ОМБр

В Івано-Франківській області судили жінку, яка поширювала інформацію про працівників ТЦК та СП. Вона писала про місця проведення мобілізаційних заходів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканка села Волосів Надвірнянського району на Прикарпатті створила групу у Viber з назвою "Поліцаї". Там протягом місяця вона розміщувала інформацію про рейди ТЦК та СП, аби чоловіки могли ухилитися від мобілізації. Загалом було 18 таких повідомлень з конкретними локаціями роздачі повісток: на блокпостах в Яремчі та Угринові, Івано-Франківську, Надвірнянському районі та на об'їзній в селі Торговиця.

У матеріалах справи зазначається, що умисел жінки був спрямований на заподіяння шкоди діяльності ТЦК та СП як військових формувань ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав її винною в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, врахувавши пом'якшувальні обставини — у 2023 році на Донеччині загинув її рідний брат, який був військовим.

Їй призначили покарання у вигляді штрафу 54 400 гривень.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік у Telegram публікував інформацію про місця роздачі повісток, його судили.

Також ми писали, що у Полтавській області судили чоловіка через неявку до ТЦК після отримання повістки.