На Прикарпатье судили администратора чата в Viber, которая писала о рейдах ТЦК

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: 72 ОМБр

В Ивано-Франковской области судили женщину, которая распространяла информацию о работниках ТЦК и СП. Она писала о местах проведения мобилизационных мер.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница села Волосов Надвирнянского района на Прикарпатье создала группу в Viber с названием "Поліцаї". Там в течение месяца она размещала информацию о рейдах ТЦК и СП, чтобы мужчины могли уклониться от мобилизации. Всего было 18 таких сообщений с конкретными локациями раздачи повесток: на блокпостах в Яремче и Угринове, Ивано-Франковске, Надворнянском районе и на объезной в селе Торговица.

В материалах дела отмечается, что умысел женщины был направлен на причинение вреда деятельности ТЦК и СП как военных формирований ВСУ.

Решение суда

Суд признал ее виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ, учитывая смягчающие обстоятельства — в 2023 году на Донеччине погиб ее родной брат, который был военным.

Ей назначили наказание в виде штрафа 54 400 гривен.

Напомним, в Житомире мужчина в Telegram публиковал информацию о местах раздачи повесток, его судили.

Также мы писали, что в Полтавской области судили мужчину за неявку в ТЦК после получения повестки.