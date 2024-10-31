Підполковника з ТЦК засудили за хабар для впливу на ВЛК

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Хмельницькій області підполковник Збройних сил України взяв хабар у розмірі 1 200 доларів від чоловіка за вплив на членів військово-лікарської комісії. Це сталося до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений взяв 1 200 доларів, за які погодився вплинути на висновок ВЛК для чоловіка.

А в січні цього року між прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинувачуваним була укладена угода про визнання винуватості.

"Згідно з поданою сторонами угоди, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

В угоді з прокурором було погоджено покарання у виді штрафу в розмірі дві тисячі пʼятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 42 500 гривень. Також його позбавили права обіймати посади, повʼязані із організацією, забезпеченням та здійсненням військового обліку військовозобовʼязаних та призовників територіальними центрами комплектування та соціальною підтримкою на строк один рік.

Суд затвердив цю угоду.

Нагадаємо, на Буковині двох мешканців Франківщини засудили за організацію нелегального переправлення ухилянтів до Румунії.

Раніше суд визнав працівницю Укрпошти винною у підробці підписів на бланках, що підтверджували отримання повісток.